بطل فيلم "Home Alone"ماكولي كولكين يكرّم بنجمة في ممشى مشاهير هوليوود

ميرنا وليد - بيروت - حصل الممثل الأميركي ماكولي كولكين على تكريم مهني، أمس الجمعة، إذ تم تكريمه نجمة على ممشى المشاهير في هوليوود.



وظهر بطل فيلم "Home Alone" كولكين مع خطيبته بريندا سونغ، 34 عاماً، وطفليهما، "داكوتا" البالغ من العمر عامين، وطفل آخر رضيع وُلد في وقتٍ سابق من هذا العام.

ولم يحضر هذا الحدث سوى عدد قليل من النجوم، كما جمع التكريم ماكولي مجدداً مع كاثرين أوهارا، 69 عاماً، التي أدت في فيلم "Home Alone" دور والدته، وذلك بعد أكثر من 30 عاماً.

وألقت كاثرين كلمة تذكرت فيها الفيلم الذي عُرض في التسعينات، وقالت: "لقد كان فيلم "Home Alone"، وسيظل دائماً، إحساساً عالمياً محبوباً... السبب الذي يجعل العائلات في جميع أنحاء العالم لا تستطيع أن تترك عاماً يمر دون مشاهدة فيلم "Home Alone" هو بسبب ماكولي كولكين".

وأضافت كاثرين أن ماكولي قدم أداءاً مثالياً بدور كيفن ماكاليستر، وقالت: "أعلم أنك عملت بجد، أعلم أنك فعلت ذلك، لكنك جعلت التمثيل يبدو وكأنه الشيء الأكثر طبيعية في العالم الذي يمكنك القيام به".

وشكر كولكين خطيبته سونغ وولديهما خلال خطاب قبول التكريم، وقال: "أود أن أشكر بريندا. أنت كل شيء على الإطلاق". وتابع: "أنتِ أفضل شخص عرفته على الإطلاق. وبعد ولادة طفلينا، أصبحتِ أحد الأشخاص الثلاثة المفضلين لدي".