بإطلالة ملكية بيضاء..أمينة خليل بجمل واناقة لا توصف في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية أمينة خليل بلوك ملكي رائع من خلال صورة شاركتها مع المتابعين خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وتألق أمينة تنورة باللون الأبض طويلة مع سترة بنفس اللون ذات تصميم مميز وقفازات من الشيفون في يديها، وإعتمدت تسريحة ربطت فيها شعرها إلى الاعلى على شكل كعكة مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وفي تقو سابق، دعمت أمينة خليل المنا ضلة الفلسطي نية عهد التميمي، التي ألقت شرطة الاحتلال الاسرائيلي القبض عليها مساء الأحد الماضي.

وفي التفاصيل، كتبت أمينة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، وتحديداً عبر خاصية الحالة: "أنا متبعاكي من زمان، من أول فيديو وهي صغيرة، وبتحارب القهر في فلس طين، هدعيلك وربنا هيقوكي، إن شاء الله هتفرج يا عهد".

واستدكرت: "لا لا لا، هذه الشابة الصغيرة مؤثرة وقوية، سأدعي لك يا عهد".

يذكر أنه يعرض حالياً لـ أمينة خليل في السينما فيلم "وش في وش".

