إلهام علي توضح سبب غيابها عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السعودية إلهام علي تغريدة، أكدت فيها أنها كانت تتمنى أن تتواجد في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الثالثة.



وكشفت إلهام عن أن التزاماتها وظروف العمل منعاها من حضور افتتاح المهرجان .

وكتبت إلهام لمتابعيها عبر حسابها الرسمي: "كان ودي اكون بينهم واشهد على جمال مهرجان البحر الاحمر اللي تعودنا عليه، بس ظروف العمل منعنا هالمرة اتمنى لكل المشاركين في المهرجان التوفيق وباذن الله مهرجان ناجح ويكسر الدنيا".

ووجهت إلهام رسالة لأهالي جدة، أوصتهم فيها بزوجها الممثل السعودي خالد صقر الذي حضر افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقالت: "اهل جدة خالد صار عندكم هالله هالله فيه ومشتاقه لكم".

وعلى الصعيد الفني، أنهت إلهام تصوير الموسم الثاني من مسلسل "سندس" الذي تقوم ببطولته إلى جانب الممثل السعودي حسن عسيري.