شاهد ابنة شاروخان تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

خطفت ابنة النجم الهندي شاروخان، أنظار الجميع بإطلالتها البسيطة، في أحدث ظهور لها. وظهرت ابنة شاروخان في مقطع فيديو، وهي ترتدي فستانًا قصيرًا إلى الركبة، ذا ألوان هادئة، وعليه بعض الورود. كما اعتمدت لوكًا بسيطًا للغاية، وأسدلت شعرها على كتفيها.

وتفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع، مؤكدين أنها تشبه والدها إلى حد كبير.

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