شاهد عبدالله بوشهري يوثق سرقة فتاة لمرآة سيارته

وثق الفنان الإيراني عبدالله بوشهري، في مقطع فيديو، سرقة مرآة سيارته، على يد فتاة، في وضح النهار.

وقال بوشهري، إن كاميرات المراقبة في المنطقة، التقطت صورًا للفتاة، وهي تقوم بتحطيم مرآة سيارته، ثم جاءت في اليوم التالي، وفعلت نفس الأمر مع سيارة أخرى.

وقدم بوشهري تلك التسجيلات إلى مركز الشرطة، للإبلاغ عن الفتاة، لكنه قرر في النهاية التنازل عن البلاغ، ليتم إطلاق سراحها.