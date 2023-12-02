أدلى الفنان محمد الشهري بتصريحٍ يهدف إلى الرد على الانتقادات التي واجهها بسبب تصرفه الغريب على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمام الفنانة أسيل عمران. ظهر الشهري وهو يلتقط الصور على السجادة الحمراء، وقام بوضع نفسه في وضعية تقديم الفنانة السعودية وهو يجثو على ركبتيه. واستقبلت أسيل عمران هذا التصرف بابتسامة، لكنه تعرض لانتقادات وانتقادات بسببه.

في مقطع فيديو، اعتذر الشهري لأسيل عمران وشرح سبب تصرفه قائلاً: “حدثت حالة من الارتباك عندما رأيت فستانها ينشق بجواري، وحاولت التصرف بسرعة للتخفيف من الموقف”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: محمد الشهري يكشف سبب تصرفه الغريب مع أسيل عمران في مهرجان البحر الأحمر بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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