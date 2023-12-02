شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلى.. سر صداقتهما وسيطرتها على التريند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت ياسمين عبد العزيز التريندات مؤخراً على موقع جوجل، وذلك بعدما ظهرت مع الإعلامية منى الشاذلى في صورة جنباً إلى جنب سوياً مما يبرز علاقتهما القوية وصداقتهما التي دوماً ما تظهر بكافة المناسبات ولعل أبرز ما يدلل على ذلك هو ظهور ياسمين عبد العزيز ضيفة مع مني الشاذلى فقط، حيث لا تظهر مع أي إعلامي سواها مثلما تكرر في الآونة الأخيرة سواء بمفردها أو بعد ذلك مع زوجها الفنان أحمد العوضى حينما حلا ضيفين عليها في حلقة تصدرت التريندات، وهو ما نسلط الضوء عليه في السطور التالية من خلال استعراض أبرز محطاتهما سوياً.

ياسمين عبد العزيز .. الظهور الأول بعد غياب

عام 2019 كان الظهور الأول لـ ياسمين عبد العزيز على اللقاءات التليفزيونية بعد فترة اقتربت من 17 عام غابت فيهم عن الظهور إعلامياً برغم توهجها الفني خاصة بالسينما ببطولات وأفلام عديدة، إلا أنها كانت تفضل أن تتحدث أعمالها عنها لا العكس، قبل أن تحل ضيفة على مني الشاذلى في حلقة خاصة تطرقت فيها إلى أمور عديدة حول أعمالها وحياتها للمرة الأولى.



ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلى

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى مع منى الشاذلى

كررت ياسمين عبد العزيز ظهورها مرة أخرى مع منى الشاذلى ولكن تلك المرة بعد فترة صعبة عاشتها عقب محنتها وأزمتها الصحية التي اضطرتها للسفر خارج مصر من أجل العلاج، قبل أن تتعافى عقب رحلة شاقة فضلت التطرق لها مع منى الشاذلى، ثم كانت المفاجأة في الجزء الثانى من الحلقة حينما ظهرت بصحبة زوجها العوضى للمرة الأولى سوياً بلقاء تليفزيوني منذ زواجهما في حلقة سيطرت على التريندات.



ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى

ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلى علاقة بدأت من 2019

وعن سر الصداقة بين ياسمين عبد العزيز ومنى الشاذلى تطرقت الأخيرة أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى على إذاعة 9090 بقولها : "ربما لا يعلم كثيرون أن علاقتنا بدأت من أول لقاء تليفزيوني لنا، ولم نكن أصدقاء قبلها نهائياً، فالعلاقة بدأت مهنية بحته ثم تحولت لصداقة".