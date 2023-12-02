شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر صادق بعد تكريمه بشرم الشيخ المسرحى: سيناء تستقبل وفود العالم بحب وسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان ياسر صادق خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 أن تكريمه من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مهم جداً بالنسبة له قائلاً: سعدت جدًا به لأنه تكريم من مهرجان شبابي أي أنه تكريم من الشباب، وهذا بالنسبة لي مهم لأن الشباب هو القادم، بالإضافة أن رئيسة المهرجان الشرفية هي سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، وأن تحمل الدورة التي أكرم فيها اسم الدكتورة والفنانة سميرة محسن فكل هذه الأمور جعلت تكريمي له طابع خاص بالنسبة لي .

وتابع صادق: شعار المهرجان هذا العام "المسرح من أجل الإنسانية" هو شعار هام جدًا ورئيس المهرجان مازن الغرباوي قصد من هذا الشعار أن يوصل رسالة مهمة جدًا أن المهرجان في سيناء أهم بقعة في مصر وأخطرها كي يقول أن سيناء مصرية تستقبل كل وفود العالم بحب وسلام وخير وأمان وفن وثقافة وأن الفن هو روح الحياة وفي نفس الوقت مصر وسيناء علي وجه الخصوص لا تؤجر ولا تباع ولا تشتري.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كانت تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.