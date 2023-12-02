شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة المطربة علياء صبحى من مسجد الشرطة بحضور الأصدقاء والأقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جنازة السيدة أفكار والدة المطربة علياء صبحى، من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث شارك عدد من المقربين والأصدقاء فى صلاة الجنازة وحضر عدد من الأصدقاء.









واتجه الجثمان ليوارى الثرى فى مدافن العائلة بمدافن 6 أكتوبر ، بصحبة علياء صبحى وزوجها ومجموعة من الأهل والأقارب، ومن المقرر ان يتم تحديد موعد العزاء غدا او بعد غدا بحسب تصريحات الدكتور محمود السيد زوج علياء صبحى.

وأعلن محمود سيد زوجها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن خبر الوفاة وموعد صلاة الجنازة حيث قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيك فادخلي في عبادي وادخلي جنتي".. انتقلت الي رحمة الله والدة زوجتي بعد صراع مع المرض، برجاء الدعاء لها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها الفردوس الأعلى ويصبرنا علي فراقها.. وسوف تقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

يذكر أن المطربة عليا أغنيتها مؤخرًا "روق علينا" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال الحمداوى. وتولى إخراج الكليب بسمة بوسيل.