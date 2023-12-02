مسرحية “علي بابا” تجذب محبي الكوميديا إلى مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي

انطلقت في منطقة بوليفارد سيتي، إحدى أهم وأكبر المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2023، عروض مسرحية “علي بابا” التي بدأت عروضها الخميس 29 نوفمبر، وتستمر حتى 4 نوفمبر الجاري.

ويؤدي بطولة المسرحية التي يتوافد عليها محبو الكوميديا لعيش أوقات من الضحك مع ألمع نجوم المسرح المصري، النجم محمد سعد الشهير بـ”اللمبي”، بالإضافة إلى كل من سامي مغاوري، ومصطفى البنا، ونشوى مصطفى، وصلاح الدالي، وحسن عبدالفتاح.

وتتميز المسرحية بطابع كوميدي مليء بالمواقف الضاحكة، حيث تدور أحداثها حول شخصية “علي مرسيدس”، ميكانيكي السيارات المعروف بأمانته، والذي يواجه اختبارًا صعبًا لمدى تعمق صفة الأمانة فيه، بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه مسمى “علي بابا”، وهناك تقابله مجموعة تحديات وخيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه التي يؤمن بها ومصالحه الشخصية، خصوصا بعد أن وجد نفسه في مواجهة عصابة “الأربعين حرامي”.

وتأتي مسرحية “علي بابا” ضمن مجموعة من المسرحيات العربية والخليجية التي تقام في موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، حيث يحتفي الموسم هذا العام بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، كما يستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض خلال أشهر الشتاء لتجربة آلاف الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب منطقة بوليفارد سيتي عبر تطبيق وي بوك من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .