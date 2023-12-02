رشا شربتجي تحتفل بإنتهاء تصوير "المهرج" مع فريق العمل

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت المخرجة السورية رشا شربتجي بإنتهاء تصوير مسلسلها الجديد "المهرج" برفقة فريق العمل.

ونشرت رشا صورة لهم وهم يقطعون قالب حلوى، وعلقت: "تجربة عشارية المهرج انتهت من موقع التصوير بس لسه ناطرين نشوفها على الشاشة كلنا ونفرح بهاد المُنتَج اللي بتمنى يكون حلو ومميز بحجم الجهد اللي بذلناه

كانت لحظات ممتعة، غنية، مُفرِحة بتعبها وشغلها مع نجوم وأساتذة كبار وشركة راقية متل #دراما_شيلف قدرت تمنحنا كل المطلوب لإنجاح العمل، وخلتني أتحمس قدم أول عمل قصير بمسيرتي المهنية على أمل يشوف الضو قريباً وينعرض بطريقة مميزة تليق بالجمهور

كل الشكر لكل الفنانين والفنيين اللي كانوا معنا، وتعبوا وقدموا وقتهن وجهدهن ليكونوا حاضرين بكل حواسهن قبل وأثناء وبعد تصوير العمل

كل المحبة ألكن فرداً فرداً وعلى أمل لقاء قريب آخر بأعمال مهمة تانية".

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