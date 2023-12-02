ميمي جمال تتحدث عن بعض الفنانين.. وهذا ما قالته عنهم

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية ميمي جمال عن الممثلين اللذين يتمكنون من مواصلة عملهم بالرغم من موت شخص عزيز على قلبهم. وقالت ميمي جمال خلال مقابلة لها: "دي قدرة من عند ربنا. دي قدرة من عند ربنا ومش كل واحد عنده دا، أنا كان صعب عليا بعد وفاة حسن مصطفى إني أكمل شغل بسرعة لأن دي عشرة عمر فوق الـ40 سنة، لما بدأت تاني أرجع لأن حسيت إني مبعرفش أعمل حاجة غير التمثيل لو قعدت أعمل مشروع مش بفهم في الحاجات دي فقلت أرجع".

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