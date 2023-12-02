بالفيديو- روان بن حسين تستعرض رشاقة جسمها بغطلالات متعدة من الصالة الرياضية

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص أظهرت من خلاله إطلالات قديمة ومقاطع فيديو قديمة من داخل الصالة الرياضية، وإستعرضت من خلاله رشاقتها وأنوثتها، كما أظهرت من خلال المنشور مثابرتها على الإهتمام بجسمها و على ممارسة التمارين الرياضية.



يذكر أن روان كانت قد كشفت عن إصابتها بمرض "الذئبة الحمراء"، ونشرت صورة تجمعها مع الطبيب فايز غنام من داخل عيادته. وأشارت إلى معاناتها من أعراض هذا المرض النادر منذ عامين، وفشل الكثير من الأطباء في تشخيصه.

