بينهم هيفا وهبي ونجوى كرم وعاصي الحلاني.. فنانون ينهئون الإمارات بـ عيد الإتحاد الوطني الـ52

ميرنا وليد - بيروت - تفاعل نجوم الفن مع العيد الوطني الـ52 على ذكرى تأسيس دولة الإمارات، الذي يصادف اليوم 2 كانون الأول/ديسمبر.



وهنأ عدد من الفنانين دولة الإمارات بهذا اليوم، إذ نشرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، مقطع فيديو لعلم الإمارات، وعلقت عليه قائلة: "يوم وطني سعيد لدولة الإمارات".

أما الفنانة اللبنانية إليسا، فقالت: "الإمارات مش مجرد بلد منزورو. هوي بلد تاني لكل واحد فينا ولعائلاتنا. بعيد الاتحاد أطيب التمنيات بالخير والبركة والعز للإمارات اللي عم تحلى وتعلا يوم عن يوم".

الفنانة اللبنانية نجوى كرم كتبت: "الاتحاد قوة لا تخرق، لأنها محصنّة ومغلّفة بالمحبّة الحقيقية والثقة بين الشعب والقادة..".

كذلك وجهت الفنانة اللبنانية ميريام فارس تحية لدولة الإمارات، قائلة: "تحية للإمارات العربية المتحدة حكاماً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني الاماراتي 52 وبدوام الإزدهار والتطور".

وكتب الفنان اللبناني عاصي الحلاني: "بمناسبة اليوم الوطني الأماراتي كل سنة والأمارات والشعب الأماراتي الحبيب بالف خير ادام الله عليكم نعمة الأمن والأمان والأزدهار".

أما الفنان ناصيف زيتون فكتب: "عاماً من الازدهار والتقدم... كل عام و دولة الإماراتبلد الخير ،الفرح ، والأمن.".