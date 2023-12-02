بالصورة - بلوك كاجول هادئ..منة فضالي تبهر الجمهور بأنوثتها

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية منة فضالي بلوك كاجوب مميز من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، وإرتدت منة توب واسع باللون الأبسض، مع سروال جينز ممزق عند الركبتين، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكانت نشرت منة فضالي صوراً لها مع الممثلة المصرية هالة صدقي على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وذلك من كواليس مسرحية "صوابع زينب".

وعلّقت منة فضالي على الصور بالقول: "الحب كله بحبها من قلبي واحلى شغل معاكي كفايه قلبها و روحها الحلوه، زينب في صوابع زينب مبروك يا قلبي نورتي المسرح وانتي اضافه ل اي عمل وحقيقي انتي مكسب ل اي حد يعرفك او يشتغل معاكي بحبك يا ملكه احلي هالوله".

وتدور قصة مسرحية "صوابع زينب" حول سيدة بهذا الاسم، وهي أم لثلاث بنات، هن سندس وداليا ونانسي، يعشن معاً في أحد الأحياء الشعبية، وتدور أهداف زينب في الحياة، حول زواج بناتها وتأمين حياتهن بعد وفاة والدهن.

