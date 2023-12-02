فن ومشاهير

صور عرض فيلم Animalia في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت شركة فيلم كلينك للتوزيع عن صور عرض فيلم Animalia بالدورة الثالثة بمهرجان البحر الأحمر وذلك بحضور مخرجة الفيلم صوفيا العلوي حيث يشارك الفيلم في قسم اختيارات عالمية.

المخرجة صوفيا العلوي
8c0f7dd4b7.jpg
المخرجة صوفيا العلوي

يأتي ذلك بعد عرض الفيلم في قسم بانوراما الأفلام المغربية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في دورته العشرين.

e23dab0daa.jpg
المخرجة صوفيا العلوي 

تفاصيل فيلم Animalia

فيلم Animalia من تأليف وإخراج صوفيا العلوي. كان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للسينما العالمية. الفيلم من بطولة أميمة بريد، ومهدي دهبي، وفؤاد أوغاو، ويتتبع قصة شابة حامل في المغرب تنقلب حياتها رأسًا على عقب بسبب غزو خارجي. وتتولى توزيعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شركة فيلم كلينك المستقلة للتوزيع.

7c7d090dac.jpg
المخرجة صوفيا العلوي
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا