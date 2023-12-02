هبوط إيرادات فيلم أولاد حريم كريم بالسينمات أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فيلم أولاد حريم كريم، بطولة مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 5476 جنيها، في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

فيلم أولاد حريم كريم

أولاد حريم كريم:



يجمع فيلم "أولاد حريم كريم"، عددًا كبيرًا من نجوم الفن، وهم الفنان مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داوود وعدد من الوجوه الجديدة، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم أولاد حريم كريم:



فيلم أولاد حريم كريم يعد استكمالاً للنجاح الذي حققه فيلم حريم كريم، والذي حاز إعجاب الكثير من الجمهور، والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين ويأتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

يذكر أنّ فيلم حريم كريم عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

كما يستعد مصطفى قمر لطرح أغنية جديدة بعنوان بنتي، ضمن أغاني فيلمه الجديد الذي يحمل اسم أولاد حريم كريم، وهي من كلمات الشاعر رضا زايد، توزيع موسيقي أسامة كمال، أوركسترا وتريات أحمد شرارة، وعزف المايسترو يحيي الموجي.