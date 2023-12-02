خالد تاج الدين مع محمد سعد من كواليس "علي بابا" في موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل فريق عمل مسرحية "علي بابا" تقديم العرض المسرحي على مسرح بكر الشدي ضمن فعاليات "موسم الرياض" ويقوم ببطولته الفنان محمد سعد ويشاركه مجموعة من النجوم والوجوه الشابة برعاية تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين أحد أعضاء فريق المسرحية والذي يشرف على كتابة أشعار أغانى العرض مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر خلاله برفقة الفنان محمد سعد ليداعبه "سعد" قائلا: "صبح صبح ياعم الحاج وهابي نيو يير".

تدور أحداث مسرحية "علي بابا" حول شخصية محمد سعد والذي يعمل ميكانيكيا وينتقل إلي زمن آخر حيث يواجه مجموعة تحديات ويقع بين اختيار مبادئه أو مصالحه، ويشارك ببطولتها الفنان سامي مغاوري، كريم مغاوري، ويزو، دارين حداد وعدد من الوجوه الشابه، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محسن رزق، كلمات الأغاني خالد تاج الدين، وألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي.

يذكر أن خالد تاج الدين من أشهر شعراء الأغاني في العالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، على سبيل المثال لا الحصر، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.