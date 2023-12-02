بالتزامن مع احتفالات الكريسماس.. تكريم بطل أفلام "Home Alone" على ممشى هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الممثل الأمريكي ماكولي كولكين بوضع اسمه على ممشى هوليوود في الفعالية التي أقيمت ظهر أمس الجمعة بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية تكريمًا لمسيرته السينمائية الممتدة لأكثر من 20 عامًأ.

وحرص "ماكولي" على حضور التكريم برفقة عائلته إلى جانب حضور الممثلة الكندية كاثرين أوهار والتي اشتهرت بتقديم دور والدته بـ أحداث السلسلة والتقطوا العديد من الصور التذكارية .

وكشف الموقع الرسمي لـ "ممشى هوليوود" عن تكريم الممثل الذي يبلغ من العمر 40 عامًا عن إقامة حفل ضخم يوم 1 ديسمبر المقبل في شارع بوليفارد هوليوود بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية ومن المتوقع حضور معظم أبطال سلسلة "Home Alone" الشهيرة أبرزهم الممثلة الكندية كاثرين أوهارا والتي جسدت شخصية والدته بالسلسلة الكوميدية الشهيرة بحضور تغطية إعلامية عالمية وسيتم عرضه على الهواء مباشرة بموقع "walk of fame".

ماكولي كارسون كولكين هو ممثل أمريكي ولد في 26 أغسطس عام 1980 واشتهر بتقديم شخصية "كيفن" ضمن أحداث سلسلة أفلام الكوميديا "Home Alone" عام 1990، وعرف عنه علاقته الوطيدة بالعديد من النجوم العالميين أبرزهم النجم الراحل مايكل جاكسون، وإلى جانب سلسلة "Home Alone" التي كانت بمثابة بوابته لعالم الشهرة والنجومية في هوليوود بفترة التسعينات.

كما شارك "كولكين" بالعديد من الأعمال الكوميدية والتي أكدت كونه أحد أهم نجوم الكوميديا بهذه الفترة وكان أشهرها فيلم "The Good Son" عام 1993 ورشح "كولكين" وفاز بالعديد من الجوائز العالمية أهمها ترشحه لجائزة الجولدن جلوب كأفضل ممثل بفيلم كوميدي عن فيلم "Home Alone" عام 1991، كما أنه فاز بجائزة "أفضل ممثل صاعد" عن نفس الفيلم من جمعية شيكاجو لنقاد السينما.

يذكر أن آخر مشاركات ماكولي كولكين كانت بفيلم الرسوم المتحركة "مجرة درب الحب" عام 2022.