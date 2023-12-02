لبلبة بالزي السعودي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي لمشاهدة فيلم "ناقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة لبلبة حضور عدد من الفعاليات الفنية ضمن مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الثالثة هذا العام وسط تواجد نخبة من ألمع وأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلاله النجمة لبلبة وهي ترتدي الزي السعودي "التوب" استعدادًا لعرض الفيلم السعودي "ناقة" بحضور المخرج وصناعه وسط تغطية إعلامية ضخمة.

فيلم "ناقة" تدور أحداثه في إطار من التشويق حول قصة امرأة شابة تقطعت بها السبل في الصحراء وتسابق الزمن للعودة إلى منزلها قبل حظر التجوال الذي فرضه عليها والدها الصارم، وعرض الفيلم مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وكشفت إدارة المهرجان أن لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الروائية الطويلة ستضم عدد من أبرز صناع السينما حول العالم حيث يترأسها المخرج والمنتج والكاتب باز لورمان، وستضم كلًا من الممثل السويدي الأمريكي جويل كينمان، الممثلة فريدا بينتو، والفنانة أمينة خليل، والممثلة الإسبانية باز فيجا.

كما كشفت إدارة المهرجان عن أسماء عدد من المكرمين بدورتها الثالثة أبرزهم الممثل الهندي رانفير سينج والذي يعتبر أحد أهم نجوم السينما الهندية وتقديمه أدوار معقدة على شاشة السينما ونالت إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء، إلى جانب تكريم الفنان والكاتب السعودي عبدالله السدحان الذي اشتهر مشاركته عدد من الأعمال الفنية الشهيرة أبرزها مسلسل "طاش ما طاش"، كما سيتم تكريم النجمة الألمانية ديان كروجر والتي يتم تكريمها نظرًا لأدوارها الاستثنائية بعدد من الأعمال السينمائية الهامة التي شاركت بها طوال مسيرتها.

ويعد مهرجان مراكش السينمائي الدولي هو أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المغرب وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر و أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.