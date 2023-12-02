وفاة والدة المطربة عليا صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن زوج المطربة عليا صبحي عن وفاة والدة زوجته، اليوم السبت.

وكتب محمود سيد زوج عليا صبحي، عبر صفحته بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.. انتقلت إلى رحمة الله والدة زوجتي بعد صراع مع المرض".

وأضاف:" "برجاء الدعاء لها.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويدخلها الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقها، وسوف تقام صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب اليوم من مسجد الشرطة بالشيخ زايد".

وطرحت الفنانة عليا صبحي مؤخرًا، أغنية بعنوان يا ضمير العالم، بالتعاون مع الفنانة وعد، تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وتجمع الأغنية بين اللغتين العربية والإنجليزية، وهي من ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد وجيه، وإنتاج محمود السيد.