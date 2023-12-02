هنا شيحة توجه رسالة شكر لمحبيها ولمن شاهدوا مسلسل "ما تيجي نشوف"..وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية هنا شيحة البوستر الرسمي لأخر أعمالها وهو مسلسل "ما تيجي نشوف" عبر حسابها الخاص بالإضافة إلى صور من الكواليس وعلقت عليها بكلمات من الشكر للجمهور الذي شاهد المسلسل، وعلقت بالقول : " "ما تيجي نشوف" البوست ده شكر خاص من قلبي لكل الجمهور والمحبين اللي شافوا المسلسل وحسوا قد ايه بناقش موضوع حقيقي ومهم.

العلاقات الانسانيه لازم يبقي ليها حدود معروفه علشان تكمل وتزدهر .. الحب محتاج تقدير وتفاهم ومشاركه واخلاص .. مشاكلنا كلها بتبدأ من عدم التواصل الصحيح .. وانك تختار شريكك كل يوم من اول وجديد .. شكرا لكل الدعمشكرا لكل الحب شكرا لكل اللي تعب في التصوير علشان المسلسل يخرج بالصوره اللي شفتوها ..".

