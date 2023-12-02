بالصور- بملابس النمر..دنيا بطمة تستعرض رشاقة جسمها بلوك مميز

ميرنا وليد - بيروت - تألقت لفنانة المغربية دنيا بطمة بأخر إطلالة لها عبر حسابها الخاص بلوك مميز، حيث ظهرت مرتديةً كروب توب ضيق بنقشة النمر ذاك أكمام طويلة مع سروال رياضي ضيق بنفس اللون والنقشة إستعرضت من خلالهرشاقة جسمها، وتركت دنيا شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، إحتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعيد إستقلال بلادها من خلال صورة لـ الملك محمد السادس إلى جانب علم المغرب، نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بالقول : "أتقدم للسدة العالية بالله مولانا السلطان الملك محمد السادس نصره الله وللشعب المغربي قاطبة بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لعيد الاستقلال المجيد أعاده الله على بلادنا بالأمن والسلام والازدهار والاستقرار".

