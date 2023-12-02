بالصورة- هل قصت كايلي جينر شعرها ليصبح قصير جداً!..إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - اطلت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر على الجمهور بلوك جديد وغريب من جلال صورة نشرتها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيه بتوب باللون الأسود من الشيفون الشفاف، وظهرت بشعر قصيرجداً، ما جعل الجمهور يتساءل في التعليقات إذا كانت قد قد قصت كايلي شعرها بالفعل.



وفي وقت سابق، كشفت كايلي جينر أنها توظف "ناني" لكلابها السبعة، الأمر الذي فاجأ المتابعين.

ولفتت كايلي إلى أن "مربية الكلاب" التي وظفتها هي الشخص الأكثر قيمة في طاقم خدمها، وذلك خلال مقابلة لها مع مجلة "Interview"، حيث سألتها المذيعة: "من هو أفضل موظف عندك على الإطلاق؟"، وبدورها أجابت كايلي: "ربما تكون مربية كلابي، لأن لدي سبعة كلاب".

وعندما سألتها المذيعة عن سبب امتلاكها لهذا العدد الكبير من الكلاب، أجابت كايلي: "لأنها تستمر في التكاثر".

وأضافت مازحة: "كان عليّ أن أحافظ على تماسك الأسرة".

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