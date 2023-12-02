شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعمل على تحضيرات فيلمها الجديد وتعود للسينما بعد 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل النجمة ياسمين عبد العزيز على فيلم جديد من بطولتها، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره الفترة المقبلة، حيث شرعت في التحضيرات والاستعدادات الأولية للفيلم، الذى سيمثل عودة لياسمين للسينما بعد غياب دام لأكثر من 5 سنوات، منذ أن انشغلت ياسمين بنجاحها في الدراما التليفزيونية.



ياسمين عبد العزيز

وتعد ياسمين نجمة شباك وتحصد الملايين عندما تقدم فيلما سينمائيًا مميزًا، حيث تعد إحدى إبرز النجمات اللاتى يدررن الأموال في شباك التذاكر.

يشار إلى أن آخر ما قدمته ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" وقدمت من خلاله دور"مهرة" ولاقى نجاحًا كبيرًا بين الجمهور،"ضرب نار" من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، كل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



ياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز