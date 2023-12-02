شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تكشف عن إصابة ابنها عز الدين بكسر فى يده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة زينة عن إصابة ابنها عز الدين بكسر فى يده، حيث نشرت فيديو على استورى حسابها بموقع إنستجرام خلال تواجدها فى المستشفى مع ابنها عز الدين أثناء تركيب جبيرة جبس فى يده وعلقت: الحمد لله ألف حمد.

وتنتظر زينة عرض فيلمها الجديد الإسكندراني مع المخرج خالد يوسف والمقرر طرحه فى السينمات قريبًا، وتجسد زينة خلال أحداثه شخصية قمر وهي بنت إسكندرانية جدعة وتعاني من الظلم في حياتها، والظلم الذي تتعرض له هو ظلم مشاعر وخداع وكدب.

فيلم الإسكندرانى تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة زينة، أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف

ويسجل الاسكندرانى التعاون الثانى بين زينة المخرج خالد يوسف في السينما بعد 5 سنوات من فيلم كارما الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما، وشارك في بطولته عمرو سعد، غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران.



زينة تكشف عن اصابة ابنها عز الدين بكسر فى يده