شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى يعلن حصول إكسترا نيوز على جائزة أفضل قناة إخبارية من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الإعلامى أحمد الطاهرى، صورة لفريق إكسترا نيوز، بعد حصول القناة على جائزة أفضل القنوات الإخبارية من حفل دير جيست المقرر إقامته الفترة المقبلة، وكتب على الصورة: "مبروك لكل أبطال إكسترا نيوز.. للعام الثالث على التوالي".





وكان الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال فى وقت سابق إن عملية التطوير فى قناة "اكسترا نيوز" مستمرة، متابعا: "القاهرة الإخبارية" طالعة لقدام، وفى نفس الوقت التطوير شغال فى "إكسترا نيوز".. وفيه استديوهات جديدة لإكسترا نيوز"