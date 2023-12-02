فن ومشاهير

قصائد عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالى فى افتتاح أيام قرطاج المسرحية

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القاهرة - سامية سيد - خلال مراسم افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية خصصت إدارة المهرجان فقرة إلقاء قصائد عن فلسطين والمقاومة للشاعرين: محمود درويش وحيدر الغزالي، وقام بإلقاء القصائد الفنانة اللبنانية حنان الحاج علي التي ألقت قصيدة حيدر الغزالي (هنا غزة)، وألقى الفنان التونسي رؤوف بن عمر قصيدة (أيها المارون بين الكلمات العابرة) لمحمود درويش، ونالت تلك القصائد تصفيق الحضور بكلماتها المؤثرة القوية المعبرة عن مضمون القضية الفلسطينية. 

 

الدورة الرابعة والعشرين من أيام قرطاج المسرحية يسارك بها، أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف القارات في انتظار عشاق المسرح في مختلف أقسام المهرجان التي تتوزع كما يلي: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).

 

جدير بالذكر أن محور برنامج مسرح العالم يشمل عدة عروض منها: "بلا عنوان" من إيطاليا، "أفريكان بارتي منبلا" إسبانيا، "هذه سلام" فنزويلا، "كلاش ديجيتال" سويسرا، "ما زالت في طنجة" و"أنا ممنوع من السفر" النمسا، "بلا دولة" البرازيل، "المدينة العالمية" إيطاليا، "دراكولا" النرويج، "الدب" روسيا، وعروض أخرى من مختلف أنحاء العالم. 

 

 

قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية (1)
قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية

 


قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية (2)
قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية

 


قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية (3)
قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية

 

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قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية

 

 

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قصائد شعرية عن فلسطين لمحمود درويش وحيدر الغزالي في افتتاح ايام قرطاج المسرحية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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