شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات من بروفة فرقة الموسيقى العربية قبل حفل ذكرى فايزة أحمد غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو د. محمد الموجى من إجراء البروفة النهائية داخل إحدى قاعات دار الأوبرا استعدادًا لحفل الغد الذى يقام بمناسبة ذكرى ميلاد فايزة أحمد، وذلك استمرارًا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة الى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء على أن يقام الحفل الساعة الـ8 مساء الأحد 3 ديسمبر على مسرح الجمهورية.



المايسترو محمد الموجى



العازفين من بروفة فرقة الموسيقى العربية



صورة أخرى من بروفه فرقة الموسيقى العربية



من بروفة فرقة الموسيقى العربية



بروفه فرقة الموسيقى العربية استعدادًا لحفل الغد



صور من كواليس البروفة



صور من بروفة فرقة الموسيقى العربية

هذا ويتضمن البرنامج فاصلاً لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، اما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة.. أداء أنغام مصطفى، نهى حافظ، حنان عصام، رضوى سعيد، أحمد محسن، أحمد صبرى، محيى صلاح، مازن دراز.

وتعد فايزة أحمد أحد أهم أعلام الغناء العربى ولقبت بـ كروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عاما، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية ، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف ، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي ومنتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24 سبتمبر عام 1983.