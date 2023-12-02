طرح البرومو الرسمي لمسلسل "عرابة بيروت"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الممثلة اللبنانية ريان حركة البرومو الرسمي الأول لأحدث الاعمال التي تشارك فيها وهو مسلسل يحمل إسم "عرابة بيروت"، وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و حمست ريان الجمهور من هلال هذا المنشور حيث علقت عليه كاشفةً عن موعد عرض المسلسل بالقول : "التيزر الأول لمسلسل #عرابة_بيروت من أعمال شاهد الأصلية.
يبدأ عرضه ابتداءً من ١٥ ديسمبر، إخراج: فيليب أسمر تأليف: مازن طه ونور شيشكلي".
يذكر أن مسلسل "عرابة بيروت" يضم إلى جانب ريان حركة، نخبة من الممثلين، منهم نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، ،جيسي عبدو، كارول عبود، رندة كعدي، عمار شلق، بديع أبو شقرا، رودني حداد، غبريال يمين، إيلي متري ووليد العلايلي.
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