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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين صور لها خلال قيامها بجولة سياحية في مدينة سيدي بوسعيد في تونس، وذلك عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت مرتدية توب باللون الأسود مع سروال ضيق بنفس اللون وتسترة انيقة باللون الزهري، وعلقت على المنشور قائلةً: "جوله رائعه فى سيدي بوسعيد أجمل المناطق السياحيه فى تونس".
وفي وقت سابق، نشرت إلهام شاهين مع متابعيها، صورة من حفل عيد ميلاد شقيقها أمير.
ونشرت إلهام الصورة من الحفل العائلي عبر حسابها الرسمي، وكتبت عليها تعليقاً، قالت فيه: "عقبال 100 سنة يا حبيبي وإنت سعيد.. وربنا يعطيك الصحة وراحة البال ويوفقك في حياتك".
وضم الحفل عدد من أفراد أسرة إلهام شاهين، الذين ظهروا معها في الصورة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- إلهام شاهين تستمتع بوقتها خلال جولنها السياحية في سيدي بوسعيد في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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