بالصور- بلقيس تتألق بأناقتها وجمالها بفستان أبيض وأسود

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة الإماراتية بلقيس على الجمهور بلوك أنيق وراقي بصورة شاركتها مع المتابعيها، وتالقت بلقيس بفستان رائع طويل باللون الأبيض مع غطاء أسود يتدلى منكتفيها مزين بوردة بيضاء على كتفها من الامام، وإعتمدت تسريحة مميزة وبططت فسها شعرها إلى الخلف على شكل كعكة مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وكان تحدث رجل الأعمال وزوج بلقيس السابق، رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف عن قرار طلاقهما وتبعياته، وعن علاقته بإبنهما.

وقال سلطان: "لم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ لأن كل شيء مقدّر من الله. بالطبع لا أحد يسعد بالطلاق، لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم، وكل علاقة لا بد أن تنتهي، والحب موجود دائماً طالما هو في الحياة. ليس من الضروري أن يشعر الناس بحزني، أنا أجلس مع نفسي بمفردي وأحاسب نفسي كثيراً، والناس تتابعنا على السوشال ميديا وتظن أنها حياتنا ولكنها في الحقيقة نصف ساعة من أصل 24 ساعة".

أما عن إبنهما فقال: "توأم روحي ونسخة مني في كل شيء، حتى في زعله، لن أتدخل في حياة طفلي البالغ من العمر 5 سنوات، أنا لن اتحكم في خياراته وحياته بل دوري أن أكون مراقب له من خارج الصندوق".

