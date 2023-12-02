مسرح الجمهورية يحيي ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث، حفلا بقيادة المايسترو محمد الموجي، وذلك في الثامنة مساء غد الأحد على مسرح الجمهورية، وذلك استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى الاحتفاء برموز الموسيقى والغناء وبمناسبة ذكرى ميلاد فايزة أحمد.

يتضمن البرنامج فاصلا لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة .. أداء أنغام مصطفى ، رضوى سعيد ، حنان عصام ، نهى حافظ ، محيى صلاح ، أحمد صبرى ، مازن دراز وأحمد محسن.

أما فايزة أحمد، أحد أهم أعلام الغناء العربى ولقبت بكروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عامًا، تقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد عبدالوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي ومنتهى الفرح، رحلت عن عالمنا في 24سبتمبر عام 1983 .