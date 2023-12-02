أبطال ولاد رزق 3 برفقة بطل الملاكمة تايسون فيوري من كواليس الفيلم

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل أبطال فيلم ولاد رزق 3، تصوير باقي مشاهدهم، والذي مقرر أن ينطلق عرضه العام الميلادي المقبل 2024.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمعت النجمان أحمد عز وعمرو يوسف أبطال ولاد رزق من كواليس الفيلم

كما كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مشاركة بطل الملاكمة تايسون فيوري، في الفيلم مع الفنان أحمد عز.

ونشر تركي آل الشيخ، صورة من كواليس تصوير فيلم ولاد رزق 3 بمدينة الرياض، وأظهرت تايسون مع أحمد عز وطارق العريان، عمرو يوسف، كريم قاسم وطاقم عمل الفيلم.

تفاصيل فيلم “ولاد رزق 3”:

فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.