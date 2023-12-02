أحلام: عندي حب عظيم للسعودية وأغار عليها -فيديو

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أكدت الفنانة الإماراتية أحلام على حبها الشديد للمملكة، إلى حد الغيرة عليها، موضحة أن هذا ما تربت عليه.
وقالت أحلام: “عندي حب عظيم للسعودية، تربيت من يوم أنا طفلة تربينا على حب قادتنا وحب الخليج وحب السعودية، عندي غيرة على السعودية بلادي خط أحمر والسعودية بعتبرها بلادي”.
يذكر أنه قبل أيام أعلنت الفنانة أحلام مقاطعتها لتطبيق تيك توك، تضامنا الكامل مع أهلها في المملكة، قائلة: أنا أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي، أعلن تضامني مع أهلنا في السعودية كلنا نقاطع تيك توك، من يتطاول على السعودية حكومة وشعبآ يتطاول علينا، ومن لا يحترم شعوبنا وحكامنا لا يستحق منا الاحترام.. انتهى”.
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