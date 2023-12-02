نبيل الحلفاوي يعلق على تراجع مستوى الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على مباراة النادي الأهلي ضد نظيره يانج أفريكانز ضمن مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء اليوم السبت وانتهى بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.

ونشر "الحلفاوي" عدد من البوستات عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" كشف خلالها عن الأسباب التي أدت إلى تراجع مستوى النادي الأهلي وعلق فور انتهاء المباراة قائلا: "ملحوظة في الفترة الأخيرة لاعبو الأهلي يتعالون على الكرة الثانية (السكند بول)، يقولك أنا أعور نفسي ليه؟ حلال عليه ونبقي ناخدها منهم على رواقة".

كما علق على أحداث الشوط الثاني قائلا: "تحسن الأداء في الشوط الثاني واقتربنا من شكل الأهلي حتى أحرزنا الهدف وكأنما انتهت المباراة فتعادلنا، إهدار الأهداف عرض مستمر".

وكان له تعليقًا على أحداث الشوط الأول فور انتهائه قائلا: "للأسف مستوى اللاعبين تراجع سواء بالنسبة للمهارات الأساسية أو التمرير أو التسديد أو اللعب من لمسة واحدة إمام لم يصل بعد عمومًا الكل ليسوا على مستوى الأهلي".

جدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان نبيل الحلفاوي الفنية كانت بمسلسل "القاهرة كابول" وعرض بموسم دراما رمضان 2022