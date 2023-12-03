مهرجان البحر الأحمر السينمائي وفانيتي فير يستضيفان حفلًا لتكريم المرأة في السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - جدة- منى الموجي:

استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الاحتفال السنوي الخامس لتكريم المرأة في السينما بالشراكة مع مجلة فانيتي فير أوروبا. وجاء هذا الحدث للاحتفال بالأصوات النسائية في صناعة السينما وتسليط الضوء على انجازاتهن، أمام الكاميرا وخلفها، واستعراض مجهوداتهن المبذولة في تشكيل صناعة السينما وإلهام الجيل الجديد من المواهب في المملكة العربية السعودية وأفريقيا والهند.

وفي دورة هذا العام، اختار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومجلة فانيتي فير أوروبا تكريم الفنانة المصرية القديرة "نبيلة عبيد".

الفنانة نبيلة عبيد تألقت على الشاشة على مدار مشوارها الفني لتُصبح أيقونة نسائية، وأحد القامات السينمائية العربية في القرن العشرين. ومنذ ظهورها لأول مرة في سن السادسة عشر، وطوال مسيرتها المهنية التي دامت لعقود تُكللها النجاحات، عَمِلت نبيلة مع العديد من المخرجين البارزين في مصر وتمكنت من أن تكسب قلوب الجماهير في الوطن العربي.

وجاء في بيان صحفي صادر عن المهرجان بشأن تكريم نبيلة "قدمت نبيلة العديد من الأدوار خلال رحلتها في السينما إذ لم تقتصر على دور واحد، وإنما تنوعت اختياراتها لتشمل أدوار دينية وتاريخية وكانت نصير لقضايا المرأة وما تعيشه اجتماعياً وسياسياً، ومن الأعمال الناجحة التي كللت مسيرتها الفنية فيلم (ولا يزال التحقيق مستمرًا) الذي لعبت فيه دور البطولة وفازت عنه بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وكان سببًا في حصدها أول نجاح وتقدير على الصعيد العالمي، إلى جانب عدة أدوار أخرى مُخلدة في الذاكرة، مثل فيلمّي (رابعة العدوية) و(الراقصة والسياسي)".

وقالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي جمانا الراشد: "أقمنا هذه الاحتفالية لنتذكر سوياً التنوع والمواهب النسائية في هذه الصناعة؛ ابتداءً من الشخصيات التي كرّمناها اليوم ووصولا إلى كوكبة من ألمع المواهب النسائية الذين انضمّوا إلى ضيافتنا في جدة للاحتفاء بالمساهمات النسائية البارزة التي شكّلت وتُشكّل عالمنا اليوم".

وتابعت قائلة: لقد كانت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي داعمة ومناصرة دوماً للنساء اللاتي يرتقين بهذه الصناعة لآفاق أوسع - ومنذ بدايتنا، كنا ندعم باستمرار صانعات الأفلام من مايوين إلى كوثر بن هنيّة."

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، محمد التركي: "نفخر بوجود 38 مخرجة في قائمة أفلام هذا العام من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ومؤسسته، حيث إننا نحتضن جميع المواهب النسائية الواعدة والكبيرة في السينما، مما يؤكد إلتزامنا بدعم ومساندة هذه المواهب واستمرار تأثيرها على صناعة السينما السعودية وخارجها.

وأضاف التركي: يشرفنا في هذه الأمسية أن نُكرم الفنانة نبيلة عبيد ونُعرب عن تقديرنا لما قدمته من أعمال طوال مسيرتها، التي سطعت على الشاشات وأسرت القلوب في جميع أنحاء العالم".

أقيم الاحتفال في فندق شانغريلا في جدة وحضره نخبة من الضيوف البارزين، بما فيهم: كاترين دينوف، ناعومي كامبل، صوفيا فيرغارا، شارون ستون، زوي سالدانيا، باز لورمان، جويل كينمان، مايوين، أنانيا بانداي، ديان كروجر، نادين نجيم، نبيلة عبيد، إيمي جاكسون، إد ويستويك، ميشيل رودريغز، لوكاس برافو، ميشيل ويليامز، فريدا بينتو، باز فيغا، كاثرين مارتن، أوديسا راي، دينا الشربيني، هالة صدقي، ليلى علوي، لبلبة، شيرين رضا، أندريا طايع، نور الغندور، يارا مصطفى، أمينة خليل، فاتح أكين، هناء العمير، سينتيا خليفة، دانييلا رحمة، هاندا ارتشيل، ماغي بو غصن، ريم السعيدي، وسام بريدي، أضوى فهد، أسيل عمران، فاطمة البنوي، لمى العقيل، ميلا الزهراني، سارة مراد، سمية رضا، ياسمين صبري، مريم أوزرلي، كاران جوهر، كاترينا كيف، أنانيا وأليساندرا أمبروسيو.