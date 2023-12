"كذب أبيض" يفوز بـ "النجمة الذهبية" في حفل ختام مهرجان مراكش السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم "كذب أبيض" للمخرجة المغربية أسماء المدير بجائزة "النجمة الذهبية" ضمن حفل ختام مهرجان مراكش السينمائي الدولي وهي الجائزة الكبرى بالفعاليات.

وقامت مخرجة الفيلم أسماء المدير إهداء الجائزة للملك محمد السادس نظرًا لجهوده في تطوير صناعة السينما وقطاعها بشكل عام في المغرب، مؤكدة أن "ورش أطلس" التي تم تنظيمها على هامش الفعاليات كان له الفضل في صقل موهبتها والمساهمة في فوزها بهذه الجائزة.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية برئاسة الممثلة العالمية جيسيكا تشاستين عن أسماء الفائزين بجوائزها هذا العام منها جائزة لجنة التحكيم التي ذهبت مناصفة لكلًا من الفيلم المغربي "عصابات" للمخرج كمال الأزرق، والفيلم الفلسطيني "باي باي طبريا" للمخرجة الفلسطينية لينا سوالم، كما فاز بجائزة "أفضل إخراج" المخرجة السنغالية راماتا تولاي سي عن فيلم "بانيل وأداما"، وفاز بجائزة "أفضل دور نسائي" الممثلة أسيا زارا لاكومدزيا عن دورها في فيلم "نزهة"، أما جائزة "أفضل دور رجالي" كانت من نصيب الممثل دوكا كاركاس عن فيلم "المهجع".

ينتمي فيلم "كذب أبيض" لنوعية الأفلام الوثائقية حول بحث امرأة مغربية عن الحقيقة التي تتشابك مع العديد من الأكاذيب في تاريخ عائلتها، ودمج التاريخ الشخصي والوطني بأحداث شغب الخبز عام 1981، وعرض الفيلم لأول مرة بفعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الاخيرة وحاز على جائزة "أفضل مخرج" ضمن عرضه بمسابقة "نظرة ما"، ليقع اختيار إدارة مهرجان تورنتو السينمائي على عرض الفيلم مجددًا بمسابقة الأفلام الوثائقية.

وافتتح مهرجان مراكش السينمائي بفيلم الكوميديا "Hit Man" إخراج ريتشارد لينكلاتر، وبطولة الممثل جلين باول، كما تشهد الفعاليات عرض عدد من الأعمال السينمائية الهامة أبرزها فيلم المخرج الإيطالي ماتيو جاروني "Me Captain" وهو ملحمة معاصرة تحكي قصة شابين سنغاليين في رحلة مغامرة إلى أوروبا، إلى جانب فيلم "Memory" للمخرج ميشيل فرانكو وهو فيلم مؤثر للغاية يعرض تحولًا لا ينسى لرئيسة لجنة التحكيم جيسيكا تشاستين، كما سيحضر الممثل الأسترالي سيمون بيكر مهرجان مراكش مع فيلم الإثارة باللونين الأبيض والأسود "Limbo" للمخرج إيفان سين".

وشاركت عدد من الأعمال السينمائية طوال فترة الفعاليات ضمن مسابقتها المختلفة منها فيلم "Me Captain" للمخرج الإيطالي ماتيو جاروني وهو ملحمة معاصرة تحكي قصة شابين سنغاليين في رحلة مغامرة إلى أوروبا، وفيلم "Memory" للمخرج ميشيل فرانكو، إلى جانب 3 عروض احتفالية تضفي شعورًا كوميديًا على المهرجان، حيث يعود ألكسندر باين الحائز على جائزة النجمة الذهبية بفيلم "The Holdovers" وهو فيلم كوميدي يقوده ثلاثي من العروض المؤثرة بعمق، كما يقدم المخرج المغربي فوزي بن سعيدي فيلم "الصحاي" وهو فيلم غربي غامض ومثير للسخرية يتناول الليبرالية المتطرفة، كما سيتم عرض فيلم الكوميديا "Making Of" لسيدريك خان ينتمي لأفلام الكوميديا الاجتماعية ويدور خلف الكواليس من بطولة جوناثان كوهين.

ويعد مهرجان مراكش السينمائي الدولي هو أحد أهم الفعاليات الثقافية التي تقام في المغرب وهو أحد المهرجانات الدولية التي تقوم بإعطاء فرص للعديد من المواهب السينمائية الشابة إلى جانب إقامة العديد من العروض والدروس السينمائية المجانية وسط حضور عدد كبير لأشهر و أبرز النجوم وصناع السينما حول العالم.