دينا الشربيني جريئة وسوسن بدر تحمل كلب صغير..لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

سوسن بدر

ظهرت الفنانة سوسن بدر، وهي تحمل كلب صغير بيدها، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها.

لقاء الخميسي

كشفت الفنانة لقاء الخميسي، صورة "سيلفي" لها، عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها مع زوجها محمد عبد المنصف.

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم، صورة لها ويحيطها زينة الكريسماس، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا ديسمبر".

دينا الشربيني

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ماجي بوغصن

نشرت الفنانة ماجي بوغصن، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ملك قورة

ظهرت الفنانة ملك قورة، بفستان قصير، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، مرتدية إطلالة أنيقة.

نادين نسيب نجيم

الفنانة نادين نسيب نجيم، ظهرت بصورة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، واستعرضت خلالها جمالها.

قمر اللبنانية

ظهرت الفنانة قمر اللبنانية، بإطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، مرتدية "ميني جيب".