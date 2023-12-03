دينا الشربيني مع ويل سميث وصوفيا فيرجارا من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة دينا الشربيني صور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" خلال تواجدها ضمن حضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي يقام بالمملكة العربية السعودية وسط حضور لعدد كبير من أبرز النجوم حول العالم

وظهرت "دينا" في الصور برفقة الممثل العالمي ويل سميث، إلى جانب صورة أخرى مع الممثلة الكولومبية صوفيا فيرجارا وعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، وعلقت على الصور قائلة: "قضيت عطلة نهاية الأسبوع بالشكل الأمثل وتعرفت على هؤلاء النجوم ويل سميث وصوفيا فيرجارا شكرًا مهرجان البحر الأحمر على حسن الضيافة

وكرمت إدارة المهرجان عدد من أبرز النجوم وصناع السينما بدورتها الثالثة أبرزهم الممثل الهندي رانفير سينج والذي يعتبر أحد أهم نجوم السينما الهندية وتقديمه أدوار معقدة على شاشة السينما ونالت إعجاب النقاد والجماهير على حد سواء، إلى جانب تكريم الفنان والكاتب السعودي عبدالله السدحان الذي اشتهر مشاركته عدد من الأعمال الفنية الشهيرة أبرزها مسلسل "طاش ما طاش"، كما سيتم تكريم النجمة الألمانية ديان كروجر والتي يتم تكريمها نظرًا لأدوارها الاستثنائية بعدد من الأعمال السينمائية الهامة التي شاركت بها طوال مسيرتها.