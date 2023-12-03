أرنولد شوارزنيجر يلتقي عائلات الأسرى الإسرائيليين في لوس أنجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

التقى الممثل والمنتج العالمي أرنولد شوارزنيجر عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس وذلك في مكتبه بولاية لوس أنجلوس الأمريكية

وتضامن "أرنولد" مع أهالي الأسرى مؤكدًا كونه صديق كبير لإسرائيل وأنه طالما أراد أن يكون هناك من أجل الشعب اليهودي وإسرائيل وعلق قائلا: "أن يكون هناك هجوم بربري غير مبرر على إسرائيل في 7 أكتوبر، أعتقد لهذا السبب جئت أريد مشاركة الرسالة وأعتقد أن هنا يأتي دوري لأنه عندما تكون مشهورًا تكون لديك قدرة معينة على التواصل مع الجمهور لأن كثيرًا من الكاميرات ستظهر"

وقام "أرنولد" بإهداء أهالي الأسرى الإسرائيليين تمثال لنسر من البرونز وعلق قائلا: "لماذا النسر؟، لأنه يمثل شيئًا يحلق عاليًا، الشئ المثير في الأمر هو أن النسر لا يستطيع الطيران إلا مع الريح، لذلك فإن ما أقوله اليوم هو أن يكون بقية العالم بمثابة الريح للشعب اليهودي والشعب الإسرائيلي لجعلهما يطيران عاليا".

وحل "أرنولد" ضيفًا مؤخرًا على برنامج التوك شو "Ways to Change the World" عبر قناة "Channel 4" البريطانية وتحدث خلاله عن حق الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم وعلق قائلا: " لفلسطينيين لهم الحق في الحياة، الفلسطينيين لهم الحق في أن يكون لهم دولة خاصة بهم، إسرائيل تم مهاجمتها وهناك العديد من الضحايا والقتلى ولكن في ذات الوقت يجب أن تكون هناك دولتين لكلًا منهما ويجب أن يتعلما كيفية العيش جنبًا إلى جنب الأمر بهذه البساطة"، ولاقت تصريحات "أرنولد" انتقاد العديد من متابعيه على السوشيال ميديا وعلقوا قائلين: "حرروا فلسطين العالم أجمع أصبح يعلم الحقيقة، لم يكن الحل أبدًا إقامة دولتين على أرض محتلة".

وأدت مواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني دعم العديد من النجوم العالميين خلال الفترة الماضية حيث قام العديد منهم بتوقيع عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي، جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات للجانب الفلسطيني، ومن أبرز هؤلاء النجوم هو النجم الأمريكي، مارك رافالو الذي عبر عن غضبة من مواصلة قصف الكيان الصهيوني لقطاع غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين وسط صمت إعلامي غربي ودعم أمريكي، حيث طالب بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني كما انتقد جيش الاحتلال بسبب تعنته وقطعه كافة الخدمات وعدم السماح بدخول الوقود مما أثر على العديد من المستشفيات ووقوفها عن العمل

كما خرجت النجمة العالمية، أنجلينا جولي عن صمتها وأدانت الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ونشرت صور للخراب والدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال بقطاع غزة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت على تصاعد الأحداث قائلة: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه.. لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية".

يذكر أن أرنولد عرض له مؤخرًا مسلسل الأكشن "Fubar"، إلى جانب مشاركته بعدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منهما فيلم الأكشن والكوميديا "Kung Fury 2"، وفيلم المغامرات والفانتازيا "The Legend of Conan" والمقرر عرضهما تجاريًا بحلول عام 2024.