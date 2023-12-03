شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض الموسم الثاني من "شفيقة المصرية" على مسرح البالون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "شفيقة المصرية" لـ علا رامي وسامح يسري على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، عدا الثلاثاء من كل أسبوع.

مسرحية "شفيقة المصرية" بطولة الفنانة علا رامي، سامح يسرى، دعاء سلام، منة جلال، أسماء الباجوري، وائل علاء، محمد دياب، شيرين موسى، سعيد البارودي، تامر سعيد، احمد محمد راضى، ريهام رمضان، محمد شفيق، تأليف الدكتور الراحل مصطفى سليم، أشعار جمال بخيت، ألحان صلاح الشرنوبي.

المسرحية ديكور حازم شبل، استعراضات دعاء سلام، تصميم ملابس كوثر محمد، مادة فيلمية ضياء داوود، إضاءة إبراهيم الفرن، إخراج محمد صابر.



