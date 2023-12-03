شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فهيم لـ تلفزيون الخليج 365: استغرقت عامًا كاملاً للتدرب من أجل تشارلي شابلن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد فهيم خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 بعد حصوله على أفضل شخصية مسرحية شابة بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن دوره في مسرحية تشارلي شابلن: بدأنا نكتب تشارلي شابلن في يونيو 2021، وفي أكتوبر بدأت التجهيز البدني للشخصية، إلى أن خرج العرض للنور في 2022، أي ما يقرب من سنة إعداد بدني، كي أصل لشكل تشارلي، فأنا أحب مذاكرة الشخصية من جميع النواحي كعلم نفس لتحليل الشخصية وبصمة الصوت فيها ولغة الجسد وهذا الوقت الطويل هو من صنع مصداقية الشخصية".

وعن تشخصيه لعدة شخصيات حقيقية قال: الحقيقية جاء تشخيصي للشخصيات بالصدفة لأنه عندما يوجد أي شخصية فأكون أنا أول شخص أرشح لها، والحقيقة أنني سعيد بذلك لأنه جزء من مجهودي وتعبي وأصبح هناك مصداقية علي قدرتي في التحويل من شخصية لشخصية أخري، وعندما أقدم شخصية يكون هدفي هو الرسالة التي سأقدمها من خلال الشخصية.

يذكر أن مسرحية تشارلي شابلن تحاكي جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة في شكل فني متميز من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن التي أسست لجماهيريته العريضة.

وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.