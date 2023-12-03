شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فهيم لـ تلفزيون الخليج 365: استغرقت عامًا كاملاً للتدرب من أجل تشارلي شابلن والان مع تفاصيل الخبر
وعن تشخصيه لعدة شخصيات حقيقية قال: الحقيقية جاء تشخيصي للشخصيات بالصدفة لأنه عندما يوجد أي شخصية فأكون أنا أول شخص أرشح لها، والحقيقة أنني سعيد بذلك لأنه جزء من مجهودي وتعبي وأصبح هناك مصداقية علي قدرتي في التحويل من شخصية لشخصية أخري، وعندما أقدم شخصية يكون هدفي هو الرسالة التي سأقدمها من خلال الشخصية.
يذكر أن مسرحية تشارلي شابلن تحاكي جوانب إنسانية من حياة أسطورة السينما الصامتة في شكل فني متميز من خلال الغناء والاستعراضات، وكذلك يتحدث العرض عن أبرز أفلام شابلن التي أسست لجماهيريته العريضة.
وتضم المسرحية مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين، ومنهم: محمد فهيم، نور قدري، أيمن الشيوي، داليا الجندي، عماد إسماعيل، بالإضافة إلى خمسين فنانا آخر من الممثلين الشباب والراقصين، أما التلحين لـ إيهاب عبد الواحد والتوزيع لنادر حمدي والديكور لحازم شبل والملابس لريم العدل والاستعراضات لعمرو باتريك.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز