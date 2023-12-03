شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العودة.. تارا عماد تطلب من شريف سلامة أن يتزوجها إذا كان يحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقابل حسن (عصام السقا) هناء (بسنت شوقي) ويخبرها أنه مستعد لعمل ما وعده بها سابقًا خلال أحداث الحلقة 5 من مسلسل "العودة"، دون الكشف عن التفاصيل، كما يستمر بحث آدم (شريف سلامة) عن شقيقه يحيى (تامر نبيل)، ويعلم أنه تخانق من قبل مع فهيم (وليد فواز)، فيذهب إليه لسؤاله، ولكنه يصدمه أن شقيقه كان يعمل في الأدوية المجدولة برفقة مساعدة فهيم في الصيدلية.

تتفاجأ كيان (تارا عماد) أن شقيقها هاشم (حمزة العيلى) حدد موعد كتب كتابها على فهيم (وليد فواز)، لتذهب إلى آدم (شريف سلامة) وتطلب منه أن يكتب عليها الآن إذا كان يحبها.



شريف سلامة في العودة

مسلسل "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، عايدة فهمى، سارة نور، شاهيستا سعد، أحمد والى، رحاب عرفة، هالة مرزوق، أحمد عبد الحميد، فتوح أحمد، عزوز عادل، عماد صفرت، ندى عادل، رنا خطاب، مصطفى خطاب، مجدى البحيرى، حليم الجندى، تامر مجدى، أحمد خالد، أميرة حافظ، وظهور خاص للفنانين سعيد صادق، لبنى ونس، اشرف زكى، مصطفى حشيس، صفاء الطوخى ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور الأحداث في إطار صعيدى حول أدم الذي يعود لبلده الأقصر بعد اختفاء شقيقه يحيى في ظروف غامضة ليبدأ رحلة البحث عنه، وخلال البحث تتجدد علاقة الحب القديمة بين أدم وكيان التي لم يستطع الزواج منها قبل سفره لعدم قبول أهلها لتجمعهم الأحداث مرة أخرى، فهل ستنجح علاقتهم هذه المرة؟ وما مصير يحيى بعد ظهور دلائل على قتله وأن سر اختفائه هو خريطة قديمة لمنجم ذهب.

يعرض المسلسل من السبت للأربعاء على قناة dmc الساعة 8 مساء ويعاد الساعة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء.