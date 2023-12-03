شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عروض "ليلة رقص معاصر" على مسرح نهاد صليحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُفتتح فعاليات "ليلة رقص معاصر" في نسختها الثامنة، الإثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح نهاد صليحة والتي تستمر حتى 16 من نفس الشهر ما بين القاهرة والإسكندرية حيث تبدأ ليلة رقص معاصر أول عروضها بعرض "برقع الحيا" من تصميم وإخراج شيرين حجازي لفرقة عوالم خفية، كما تتضمن أيضا 6 عروض وأفلام رقص معاصر لـ 6 من مصممي حركة مصريين ودوليين ضمن برنامج الإقامات الفنية الذي تنظمه ليلة رقص معاصر لمدة شهر ونصف بالقاهرة، بالاضافة الى مشروعات مصممي الحركة المبتدئين.

ويتضمن برنامج عروض الإقامات الفنية مجموعتين عروض، المجموعة الأولى تتضمن عروضا "في يوم و ليلة" من تصميم وإخراج نرمين حبيب "هل أنت" من إخراج ريبيكا نوروود، كما تستضيف الفاعلية عرض " لماذا لا تقول أي شىء " من تصميم و إخراج إليا جيلين، حيث تقدم العروض أيام 5 ، 7 ديسمبر ، أما البرنامج الثاني للعروض فيتضمن فيلم الرقص "ما - المساحة بينهما" من تصوير واخراج ومونتاج ميكائيل موريسينز، وعرض " قبل حلول الليل" من تصميم و إخراج دانيلا ديليرسي، وعرض "تحت رجلينا" من تصميم وإخراج سمير ميكرش و إليا جيلين، و ذلك أيام 6،8 ديسمبر في تمام الثامنة مساء

أما مشروعات الراقصين المبتدئين، والتي تقدم مقطع من مشروعات عروض تحت التطوير يعرض لمجموعة الفنانين والفاعلين الثقافيين، فتقدم أيام 12 و 13 ديسمبر الجاري في تمام الثامنة بمسرح المعهد الفرنسي وتختتم به فعاليات ليلة رقص معاصر بالقاهرة، تتضمن مشروع "حلقة" من تصميم و إخراج شيماء فوزي، مشروع "الذاتية" من تصميم وإخراج نادين سلامة، مشروع "ريترو - هذيان مؤقت" من تصميم و إخراج أحمد غريب.

أما بالإسكندرية فتقدم عروض برنامج الاقامات الفنية بمكتبة الاسكندرية أيام 15 و 16 من شهر ديسمبر الجاري بمسرح المكتبة