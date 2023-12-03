شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناصر عن "ورق التوت": لزمات سليم كانت ارتجالية ومشهد القبو الأصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد ناصر عن كواليس مشاركته في مسلسل "ورق التوت" بدور سليم، مشيرًا إلى أنه من ألذ كواليس الأعمال التي شاركها بها من قبل على الرغم من صعوبة الأحداث، وكأنهم عائلة واحدة، وأن مشهد "القبو" كان الأصعب بسبب مشاعره وأحاسيسه.

وأضاف لـ ”الخليج 365” أنه تدرب كثيرًا على الشخصية برفقة الفنان مصطفى منصور، وقال: "كنا بنذاكرها طول الوقت، ونزلت القلعة ودار السلام، وحبيت أعمل صورة تخيلية للمكان أنا ومصطفى، ونشوف الناس وتصرفاتهم وردود أفعالهم"، متابعًا: "حبيت سليم، فهو من أحلى الأدوار التي عرضت عليا، وفيها مساحة كبيرة يبين فيها الفنان موهبته لإما ينجح أو يفضل، وكنت مبسوط بيها وخايف في نفس الوقت إني أعمل شخصية كاملة من أولها لآخرها".



محمد ناصر في ورق التوت

وعن القضايا الاجتماعية التي ناقشها العمل أشار إلى أنه سعد بقيمة الأشياء والقضايا التي يناقشها العمل، واحتوائها على عدد كبير من الخطوط الدرامية، ومناقشته قضايا كثيرة ومختلفة تخص ناس كثيرة، كما ذكر أن اللزمات الخاصة بشخصية "سليم" لم تكن موجودة في سيناريو العمل، مثل "بحر مسا عليك"، وإنما ارتجال منه وتفاجأ بإعجاب الناس وحبهم لها.

كما حرص على توجيه رسالة إلى أهل فلسطين، قائلاً: "مكننتش عايز أنزل حاجة في أول المسلسل، وكنت حاسس بخجل في وسط أحداث غزة، ربنا يصبرهم ويعينهم لأن الموضوع قاسٍ، ومافيش كلام يقدر يوصف اللي بيحصل هناك، لأن اللي بيحصل خارج نظاق الدين والأرض، ويارب ترجع حياتهم طبيعية".

يذكر أن مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، آية سليم، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوي، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، محمد كيلانى، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.