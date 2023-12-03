نجلاء بدر تطلق موقفاً جريئاً... وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة نجلاء بدر رأيها بالتحرش، مؤكدة أنها لن تتردد بإبلاغ الشرطة في حال تعرضت لهذه المشكلة لأن الزمن تبدل ولم تعد الفتاة أو المرأة تخاف الإقرار بهذا الأمر وتحررت المرأة من عقدة الخوف لا سيما أن الهاتف الخليوي أصبح متاحاً وهو يفسح المجال بتصوير المعتدي.



يذكر أن نجلاء بدر كشفت خلال لقاء إعلامي عن الشخصية التاريخية التي تتمنى أداء دورها، فتفاعل المتابعون معها بشكل كبير مؤكدين وجود تشابه بينهما. وفي التفاصيل أكدت نجلاء بدر قائلة: "نفسي أقدم شخصية حتشبسوت بأقرأ عنها بقالي فترة، اكتشفت أنها أول ملكة تلبس لبس راجل، والمهندس اللي عملها المعبد بتاعها ومشكوك تاريخياً هي حبته ولا لأ، عمل المقبرة بتاعته جنبها وعامل ممر تحت بين المقبرتين علشان يتقابلوا بعد كده".