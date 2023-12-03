ميرنا وليد - بيروت - صفع الممثل جواكين فينيكس زميلته فانيسا كيربي خلال تصوير فيلم Napoleon في محاولة منه لتلقينها درساً في تقنية التمثيل أمام فريق العمل. ولم تكن المرة الأولى التي يُظهر فيها إنفعاله فهو خلال تصوير فيلم Joker أثار جنون فريق العمل وتدرب على دوره ملايين المرات لكنه تمادى مع فانيسا كيربي والسبب على حد قوله أنه إتفق معها على التركيز على عنصر المفاجأة ومحاولة إرتجال أشياء غير موجودة في السيناريو. فقالت له: "يمكنك أن تصفعني بقوة وتقبيلي، لا يهم". ولم يتردد فصفعها. والحقيقة أن جواكين لم يعرف التعامل مع دوره وأبدى إضطراباً ما دفع المخرج ريدلي سكوت الى تبديل مسار الفيلم وتطلب الأمر مشاورات لمدة عشرة أيام فإستعاد كل مشهد معه ليكسب ثقته وعندما لم ينجح أجرى تعديلات على السيناريو بالكامل ليستوعب شخصية نابوليون بونابرت.

كانت هذه تفاصيل خبر شخصية نابوليون بونابرت أربكته فصفع زميلته وهذا ما فعله المخرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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