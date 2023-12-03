شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد فايزة أحمد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر برئاسة الدكتور خالد داغر بذكرى ميلاد كروان الشرق فايزة أحمد، وتقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلاً بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الثامنة مساء على مسرح الجمهورية.



ذكرى فايزة أحمد

يتضمن البرنامج فاصلاً لنخبة مختارة من أعمال المطربة الراحلة التى تعاونت خلالها مع كبار الملحنين والشعراء، أما الفاصل الثانى يضم مجموعة من الروائع الغنائية الشهيرة، أداء أنغام مصطفى، رضوى سعيد، حنان عصام، نهى حافظ، محيى صلاح، أحمد صبرى، مازن دراز وأحمد محسن.

يذكر أن فايزة أحمد أحد أهم أعلام الغناء العربى ولقبت بكروان الشرق، ولدت فى ديسمبر عام 1934 في صيدا بلبنان وقررت احتراف الغناء فى عمر 11 عامًا، وتقدمت للإذاعة اللبنانية ونجحت واعتمدت كمطربة وأدت بعض الأعمال ثم تقدمت للإذاعة المصرية والتقت بالموسيقار الراحل محمد الموجي فشكلا خطا غنائيا يميزها عن غيرها من خلال عدة أغاني أحدثت ضجة فنية، لحن لها أيضا كل من كمال الطويل، محمود الشريف، محمد الموجى، محمد عبد الوهاب، محمد سلطان ورياض السنباطى، ثم التقى بها بليغ حمدي وقدم لها عدة أغانى بعدها اتجهت للتمثيل السينمائى وشاركت في ستة أفلام منها أنا وبناتي ومنتهى الفرح، ورحلت عن عالمنا في 21 سبتمبر عام 1983.