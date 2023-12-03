ميرنا وليد - بيروت - عانى الممثل جوني ديب من الحساسية ضد الشوكولا منذ طفولته وكانت تتسبب له بتحسس جلدي وأرغم على الإمتناع عن تناولها.
لكن حدة الحساسية تراجعت مع تقدمه في العمر وكان لافتاً مشاركته في فيلمين يتطرقوا الى الشوكولا. الأول فيلم "شوكولا" مع الممثلة الفرنسية جوليات بينوش وجودي بينش. كما أنه لعب دوراً في فيلم "Charlie and the Chocolate Factory".
يذكر أن جوني ديب ليس الممثل الوحيد الذي عانى من هذا النوع من الحساسية ضد الشوكولا فهناك الممثل بيل هادر الذي شارك في The Skeleton Twins وتعرض لعارض حساسية على تناوله الشوكولا الذي يحتوي على الجوز.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا الممثل شارك بفيلمين عن الشوكولا بالرغم من حساسيته ضدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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